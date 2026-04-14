В Башкирии ожидаются порывистый ветер, гроза и туман
Завтра ночью в Башкирии ожидается небольшой дождь, днем без существенных осадков, сообщает Башгидрометцентр. Ветер восточный со скоростью 7-12 м/c, днем его порывы местами достигнут 17-22 м/c.
Температура воздуха ночью опустится до +5,+10°, по северо-востоку — до 0°, днем поднимется до +11,+16°, по северо-востоку — до +7°.
На дорогах ночью и утром местами будет туман, видимость составит от 500 м до 1 км.
Из-за подъема воды в реке Стерле возможен выход на пойму и подтопление низменных участков.