В Самарской области управляющие компании оштрафовали на 3,155 млн рублей

Управляющие компании оштрафовали на сумму 3,155 млн руб. за ненадлежащее выполнение обязанностей по содержанию многоквартирных домов. Об этом сообщает государственная жилищная инспекция Самарской области.

В отношении шести директоров управляющих организаций материалы направлены в суд для назначения наказания в виде дисквалификации. По 8 делам были вынесены предупреждения в качестве наказания, так как административное правонарушение было совершено впервые.

Четыре юридических лица привлечены по ч. 3 ст. 14.1.3 КоАП РФ (Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами без лицензии), что является грубым нарушением.

