Песков: Дмитриев не занимается переговорами по Украине

Визит в Абу-Даби спецпредставителя президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева не связан с темой Украины. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Кирилл Дмитриев занимается вопросами экономического сотрудничества, в том числе и по линии российско-американской группы, именно группы по экономическому сотрудничеству. Кирилл Дмитриев не занимается темой переговоров по Украине»,— сказал представитель Кремля журналистам.

Дмитрий Песков рассказал, что американская сторона до сих пор связывает тему торгово-экономического сотрудничества с решением конфликта на Украине. При этом российская сторона считает, что ждать урегулирования боевых действий необязательно. «В интересах и Вашингтона, и Москвы заниматься взаимовыгодными проектами, которых могло бы быть очень много на повестке дня»,— подчеркнул пресс-секретарь российского президента.

13 апреля Кирилл Дмитриев опубликовал фото из Абу-Даби, где прежде проходили трехсторонние консультации США, Украины и России (Кирилл Дмитриев на этих встречах обсуждал с США экономические вопросы в отдельном порядке). О визите заранее не сообщалось.

