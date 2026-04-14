В Татарстане установлены новые тарифы на пассажирские и багажные перевозки речным транспортом на скоростных и водоизмещающих судах. Об этом накануне сообщила пресс-служба Госкомитета по тарифам.

В Татарстане утвердили новые тарифы на речные перевозки в 2026 году

Стоимость проезда на маршруте Казань – Свияжск составит 188 руб. (детский билет — 94 руб.), Казань – Болгары — 544 руб. (детский билет — 272 руб.).

Перевозки осуществляет АО «Флот Республики Татарстан».

В ведомстве пояснили, что рост тарифов связан с инфляцией, увеличением стоимости топлива и повышением МРОТ. Постановление будет действовать до конца года.

Анна Кайдалова