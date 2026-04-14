Полиция проводит проверку по факту повреждения 16 надгробий в Дзержинске

С начала апреля в полицию Дзержинска от администрации кладбища поступили обращения о 16 поврежденных надгробиях, обнаруженных после схода снега. Памятники повреждены на захоронениях представителей различных этнических групп, сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Упавшие надгробия обнаружены в разных частях кладбища. Полиция проводит проверку, чтобы установить механизм повреждений: умышленный или неумышленный.

Галина Шамберина