Полиция проводит проверку по факту повреждения 16 надгробий в Дзержинске
С начала апреля в полицию Дзержинска от администрации кладбища поступили обращения о 16 поврежденных надгробиях, обнаруженных после схода снега. Памятники повреждены на захоронениях представителей различных этнических групп, сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.
Упавшие надгробия обнаружены в разных частях кладбища. Полиция проводит проверку, чтобы установить механизм повреждений: умышленный или неумышленный.