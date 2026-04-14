На первомайском митинге на «Екатеринбург Арене» соберутся 5 тыс. человек

На «Екатеринбург Арене» 1 мая, в День весны и труда, состоится митинг, на котором ожидается 5 тыс. участников, передает Telegram-канал Федерации профсоюзов Свердловской области (ФПСО).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Ветлужских

Андрей Ветлужских

Как сообщил председатель ФПСО Андрей Ветлужских, начало назначено на 10:00, однако запускать людей на стадион начнут за полтора часа до старта. На мероприятии выступят губернатор Свердловской области Денис Паслер и председатель законодательного собрания региона Людмила Бабушкина. Перед митингом и после него состоятся концерты — на них исполнят народные, рабочие и иные песни.

Посетить митинг можно будет бесплатно.

Ирина Пичурина