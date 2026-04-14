Ким Кардашьян спродюсирует спектакль на Бродвее

Звезда реалити-шоу и предпринимательница Ким Кардашьян подписала контракт на участие в продюсировании пьесы «Страх перед 13». Таким образом она хочет пополнить резюме титулом бродвейского продюсера, сообщает AP.

Пьеса «Страх перед 13» Линдси Феррентино рассказывает реальную историю американца Ника Ярриса. Мужчина провел более 20 лет в камере смертников за убийство, которое он, по его словам, не совершал. Главные роли в спектакле исполняют Эдриен Броуди и Тесса Томпсон, режиссер — лауреат премии «Тони» Дэвид Кромер.

Комментируя предстоящую работу над постановкой, госпожа Кардашьян заявила: «Моя приверженность реформе системы уголовного правосудия всегда была связана не только с политикой — она касается людей. Я поняла, что иногда самый эффективный способ изменить отношение — это убедительная история. "Страх перед 13" — это именно такая история».

