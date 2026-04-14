Нижегородский минлес купит шишкосушилки и обескрыливатели семян за 21 млн рублей

Министерство лесного хозяйства Нижегородской области объявило аукцион на покупку двух шкафов для сушки шишек. Начальная стоимость контракта составляет 17 млн руб., указано в карточке лота. Также министерство проводит аукцион на покупку двух обескрыливателей лесных семян общей стоимостью 4,2 млн руб.

Весь товар необходимо поставить на территорию комплекса по выращиванию лесного посадочного материала в Осинках Семеновского округа. Срок поставки — в течение 120 рабочих дней после заключения контракта.

Галина Шамберина