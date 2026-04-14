Недавно Геммологический институт Америки (GIA) рассказал о главных нововведениях и результатах 2025 года. О многом из того, что произошло за это время, я уже рассказывала. Например, о новом формате сертификатов на лабораторно выращенные алмазы. Но отмечу несколько интересных тем, которые пока не затрагивала.

Я вообще внимательно слежу за тем, что делает GIA: и потому что сама его выпускница, и потому что это одна из самых влиятельных лабораторий в мире. Их решения затем влияют на рынок, сертификацию камней, экспертизу и, в конечном счете, на стоимость.

В 2025 году GIA обновил систему GIA 7 Pearl Value Factors, добавив новый метод оценки перламутра: институт решил точнее описывать не просто наличие этого слоя, а его непрерывность и качество. Причем сделал это, как прямо сказано в материале, по просьбам и на основе наблюдений участников мирового жемчужного рынка. При оценке геммологи смотрят на видимые глазом изменения в слоях перламутра, а также на износ, повреждения, модификации, обработки и торговые стандарты толщины, после чего используют новую пятиступенчатую шкалу — Excellent, Very Good, Good, Fair и Poor.

И здесь особенно интересен не только сам технический апгрейд, но и его рыночный эффект. GIA прямо пишет, что теперь большинство жемчужин будут получать оценку Good, тогда как по прежней шкале это было бы Acceptable. То есть язык оценки становится другим, а вместе с ним меняется и само восприятие качества — а это, как мы понимаем, для рынка никогда не бывает пустяком.

Анна Минакова