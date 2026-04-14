Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Где ром — там и пираты. Поэтому не приходится удивляться, что изобретение популярного коктейля приписывают знаменитому каперу, работорговцу и победителю Непобедимой армады сэру Фрэнсису Дрейку. И хотя настоящий ром появился на Кубе столетиями позже, знаменитый пират действительно готовил для своих моряков нечто подобное.

Правда, вместо рома использовал горячую воду и забродивший сок сахарного тростника, смешанный с лаймовым соком. С помощью этого напитка Дрейк лечил у матросов цингу. Настоящий «Мохито» избавляет скорее от грусти и тоски. А эта болезнь вошла в обиход уже в наше время. Тут же явилось и лекарство — коктейль на основе рома с соком лайма, сахаром и мятой подавали в барах Гаваны в 1920-х.

На авторство претендуют сразу два заведения: Sloppy Joe's и La Bodeguita del Medio, где «Мохито» наслаждался Хемингуэй, отметившийся, кажется, в каждом баре планеты. Впрочем, расстояние между ними составляет 700 м — из другого полушария и не заметишь. Так что просто Viva la Cuba!

Павел Шинский