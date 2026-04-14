«Собака тогда чудом осталась в живых»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Nacho Doce / Reuters Фото: Scott Wachter-USA TODAY Sports / Reuters Следующая фотография 1 / 2 Фото: Nacho Doce / Reuters Фото: Scott Wachter-USA TODAY Sports / Reuters

Очень часто животные становятся талисманами спортивных клубов. Некоторые команды даже держат живых зверей на своих аренах, и без сложностей не обходится. Например, у португальской «Бенфики» была знаменитая орлица Виктория, которая облетала стадионы перед домашними встречами. А как-то раз вместо нее появился коршун с Азорских островов. Грянул скандал, и птицу заменили.

В американском футболе одна из самых громких историй произошла в 2019 году, когда огромный бык Бево, символ команды Техасского университета, вырвался из загона и бросился на бульдога Угу, талисмана Университета Джорджии. Собака тогда чудом осталась жива. Вообще, эксперименты с живыми быками на таких мероприятиях могут привести к серьезным последствиям. В 1999 году спортивному журналисту Крейгу Кингу пришла в голову «гениальная идея» сделать живого быка символом швейцарского футбольного клуба «Цюрих». Он связался с вице-президентом, и вот за 6 тыс. швейцарских франков (на то время около $4 тыс.) купили огромного быка, которого назвали Марадоной.

Представление символа вошло в историю. Вспышки фотоаппаратов и крики болельщиков испугали животное. Бык ринулся вперед, не разбирая дороги. Он метался по стадиону, перевернул скамейки запасных, ворвался на трибуны, разогнал зрителей и успокоился только минут через десять, когда застрял между рядами. То, что тогда никто не погиб, можно считать большой удачей. После этого инцидента некоторые команды стали относиться к живым символам с определенной настороженностью.

Владимир Осипов