«Идея не является принципиально новой»

Вы наверняка либо на дороге обращали внимание, либо видели на картинках или видео две широких контрастных к цвету кузова автомобиля полосы, которые идут от радиаторной решетки через капот, потом по крыше и так до заднего бампера. Называются они racing stripe, а их появление окутано легендами, которым можно верить, а можно не верить.

Есть версия, что впервые такие полосы на кузов своего автомобиля нанес известный гонщик и предприниматель Бриггс Каннингем. В 1951 году на гонке в Ле-Мане на старт вышли три автомобиля Cunningham C-2R. Машины были окрашены в белый цвет, а через весь кузов от носа до кормы были нанесены две параллельные синие полосы. Потом такие же рисунки появились на гоночных автомобилях Кэррола Шелби. Ну и пошло-поехало.

Считалось, что изначально это делалось не для красоты. Якобы racing stripe помогали пилоту лучше сориентироваться на трассе в условиях темноты, плохой погоды и задымления. Сегодня такие полосы можно увидеть и на обычном автомобиле, хозяин которого мечтает о гоночном.

Недавно компания Porsche подала заявку на патент новой технологии нанесения гоночных полос, которые могут появляться и исчезать на кузове автомобиля. Это специальная пленка, способная менять свой цвет под воздействием электрического напряжения. То есть катишься по автобану или по безлюдному горному серпантину, нажал кнопку, и у тебя на кузове полосы, можешь поиграть в гонщика. А в городской пробке, когда подобная атрибутика может раздражать соседей по транспортному потоку, автомобиль у тебя обыкновенный, без всяких racing stripe.

Надо сказать, что идея эта не является принципиально новой. Некоторые автопроизводители уже применяли электрохромное стекло с изменением его прозрачности. Ну чтобы в солнечный день не задергивать шторку под стеклянной крышей автомобиля, а просто сделать ее темной и светонепроницаемой. Но применять эту технологию для полос на кузове до Porsche, кажется, никто не предлагал.

Дмитрий Гронский