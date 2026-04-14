«Те, кто грустил, чаще выбирали фастфуд»

Классическая картина: день не задался, поругались с коллегой, за окном пошел дождь — и вы открываете пачку чипсов. Или наоборот: пятница, аванс, солнце, но рука все равно тянется к эклеру. Эмоции подталкивают нас к холодильнику. Это очевидно, но не вся правда. Недавнее исследование, опубликованное в журнале Food Quality and Preference, показало: дело не только в том, что вы чувствуете. Главный секрет — кто вы в этот момент: человек на диете или свободный от любых ограничений.

В рамках эксперимента около 150 женщин одну неделю вели дневник перекусов и записывали не только список блюд, но и свое настроение. Те, кто грустил или испытывал стресс, чаще выбирали фастфуд и другую пищу, которую можно назвать вредной. Им было вдвойне тяжелее: плохое настроение съедало ресурсы самоконтроля, и устоять перед запретным было невозможно. В радости, напротив, эти люди продолжали соблюдать диеты. А вот участники, свободные от пищевых ограничений, в хорошем настроении расслаблялись и начинали есть все подряд. Они тоже могли столкнуться с перееданием.

Ученые советуют тем, кто сильно зависит от настроения, не закручивать гайки, а следить за закономерностями. Простой рецепт на плохой день: разомнитесь, выйдите на улицу, подышите свежим воздухом, поговорите с близкими. Эти действия сбивают острый позыв к вредной еде быстрее, чем любая диета. Потому что проблема не в силе воли, а в том, что мозг просто ищет дофамин, который есть не только в эклере.

Анна Кулецкая