Директор Нововоронежской АЭС ответил на вопросы первокурсников

В Нововоронежском политехническом институте — филиале НИЯУ МИФИ прошла встреча первокурсников разных направлений с директором Нововоронежской АЭС, доктором технических наук, заведующим кафедрой «Технология ВВЭР в АЭС» НИЯУ МИФИ Владимиром Поваровым.

Руководитель предприятия рассказал о перспективах развития атомных проектов, уделив внимание направлению водо-водяных энергетических реакторов. Нововоронежская АЭС стала первой, где были пущены такие типы реакторов. Новой страницей в истории НВАЭС стал ввод в эксплуатацию инновацонных энергоблоков №6 и 7 с ВВЭР-1200 поколения «3+». Директор АЭС ответил на вопросы первокурсников. Встреча получилась динамичной и продлилась более двух часов.

«Овладевая новыми знаниями, обязательно ставьте перед собой амбициозные цели. Дерзайте, пробуйте себя на разных направлениях. В институте у вас есть возможность обучаться на современном оборудовании, практиковаться в Учебно-тренировочном пункте Нововоронежской АЭС на тех же тренажерах, на которых свои навыки отрабатывают действующие сотрудники атомной станции. После завершения учебы ждем вас с накопленным багажом знаний на АЭС и в подрядных организациях»,— сказал директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

«Необходимо поддерживать диалог с практиками, с представителями предприятий, куда придут работать наши студенты. Студентам было важно послушать большого руководителя, который совмещает глубокие теоретические знания с практической деятельностью»,— отметила руководитель Нововоронежского политехнического института Елена Булатова.

Вместе с директором НВАЭС на встречу с первокурсниками пришли молодые сотрудники АЭС. О том, как занимаются научной деятельностью, совмещают работу на АЭС с преподаванием в вузе, рассказали операторы реакторного отделения Даниил Тулинов и Виктор Росновский, машинист-обходчик по турбинному оборудованию Георгий Башкиров, инженер отдела управления качеством Алексей Воронов.