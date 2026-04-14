Житель Владикавказа взял в заложники сотрудницу букмекерской конторы

Во Владикавказе местный житель напал с ножом на сотрудницу букмекерской конторы и взял ее в заложники. Нападавшего обезвредили, его и потерпевшую госпитализировали. Решается вопрос о возбуждении дела по статье о разбое, сообщили в управлении МВД по Северной Осетии.

По данным ведомства, утром 14 апреля злоумышленник приехал к букмекерской конторе на такси. С собой у него были нож и охотничье ружье. Он вошел в контору, напал с ножом на сотрудницу и потребовал отдать деньги из кассы. Женщина выполнила требование, но успела незаметно нажать тревожную кнопку. После этого к месту происшествия выехали полицейские и группа задержания Росгвардии.

После прибытия силовиков мужчина взял кассиршу в заложники и вышел с ней на улицу, приставив нож к шее. Росгвардейцы выстрелили в ногу нападавшего, но он успел ранить заложницу. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло уточнил, что пострадавшую в состоянии средней степени тяжести доставили в Клиническую больницу скорой медицинской помощи, ее жизни ничего не угрожает.

Telegram-канал «112» утверждает, что нападавший — бывший футбольный арбитр, обслуживавший матчи чемпионата Северной Осетии. По информации Telegram-канала Mash, злоумышленник проиграл на ставках 240 тыс. руб. и попытался вернуть деньги.

Никита Черненко