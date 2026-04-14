В Самаре в зоне риска 35 приусадебных участков и 12 подъездных дорог из-за паводка

С 13 апреля в Самаре введен режим повышенной готовности в связи с паводком. В зоне риска 35 приусадебных участков, 12 подъездных дорог в Куйбышевском, Красноглинском и Железнодорожном районах. Об этом сообщил глава Самары Иван Носков в своем канале в MAX.

Жигулевская ГЭС приступила к сбросу воды и открыла плотину. Подтоплений на территории промышленной и селитебных зон не зафиксировано, но уровень воды превышает средние многолетние значения на 16 см.

«Все службы быстрого реагирования наготове, инструктажи и учения проведены. Жителей убедительно прошу быть внимательными и крайне осторожными – лучше воздержаться от поездок в потенциально опасные места. Особое внимание должны проявить жители частного сектора: освободите подвалы и цокольные этажи от ценного имущества, чтобы избежать его утраты или повреждения», — отмечает Иван Носков.

Руфия Кутляева