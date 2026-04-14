Нижегородская испытательная лаборатория нашла антибиотик в говяжьих сосисках

Специалисты нижегородской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» выявили антибиотик динитрокарбанилид в сосисках из говядины, поступивших в рамках государственного пищевого мониторинга. Название производителя учреждение не раскрывает.

Сведения о результатах исследований направили для принятия мер в управление Россельхознадзора по Нижегородской области, Марий Эл и Мордовии.

Динитрокарбанилид применяют при лечении животных от бактериальных инфекций. У людей он может вызывать аллергические реакции, а при длительном употреблении повышается нагрузка на печень и почки и формируется устойчивость микроорганизмов к антибактериальным препаратам.

