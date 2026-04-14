Во время возгорания в ТРЦ «Молл Матрица» в Ижевске эвакуировали 700 человек

Во время возгорания в ТРЦ «Матрица» в Ижевске эвакуировали более 700 человек, из них 75 детей. Пожар произошел в 11:52 на третьем этаже торгового центра в раздевалке фитнес-зала, загорелась светодиодная лампа. Об этом сообщает ГУ МЧС по Удмуртии.

К приезду пожарных подразделений возгорание было ликвидировано персоналом спортзала с помощью огнетушителя. Огонь распространился на площади 0,25 кв. м. Пострадавших нет.