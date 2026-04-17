Семья и теннис

Сеть курортов на побережье Сиде в Турции Ali Bey Hotels & Resorts объединяет отели с разной моделью отдыха: от более камерного Sorgun до масштабных семейных Club и Park Manavgat. Его ключевые преимущества — тщательно выстроенная инфраструктура, развитое теннисное направление и понятный формат для семейного отпуска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Отель Ali Bey Resort Sorgun в Турции Фото: Ali Bey Hotels & Resorts Отель Ali Bey Club & Park Manavgat в Турции Фото: Ali Bey Hotels & Resorts Следующая фотография 1 / 2 Отель Ali Bey Resort Sorgun в Турции Фото: Ali Bey Hotels & Resorts Отель Ali Bey Club & Park Manavgat в Турции Фото: Ali Bey Hotels & Resorts

Премиальный и самый крупный теннисный курорт Ali Bey Hotels & Resorts запускался в несколько очередей: сначала появился Ali Bey Club Manavgat, затем Ali Bey Park Manavgat, позже — Ali Bey Resort Sorgun. И сейчас Ali Bey Hotels & Resorts работает в проверенном и понятном жанре большого средиземноморского курорта, где размеры территории не мешают комфортному досугу и приватности, а семейный формат не превращает отпуск в испытание родителей на прочность.

Главная часть курорта — это пятизвездный Ali Bey Resort Sorgun в традиционном турецком стиле, построенный по проекту архитектора и дизайнера Зейнеп Фадыллыоглу. К услугам гостей 429 номеров, собственный пляж курорта протяженностью более 300 м, шесть ресторанов, пять баров, несколько бассейнов, аквапарк, спа-комплекс и детская инфраструктура. Отдельного внимания заслуживают сад, спроектированный известным ландшафтным архитектором Эрманно Кассаско, а также бассейн для терапии по Кнейпу.

Гости могут проводить время на пляже или у бассейна с морской водой, отдыхать в тени под зонтиком или посетить массаж и хаммам, сыграть партию в теннис на корте ранним утром или выходить из номера только к позднему завтраку. Даже семейная часть жизни курорта аккуратно встроена в общую канву. Детский центр, занятия в саду, кулинарные мастер-классы, гончарная мастерская, игровые комнаты, coding-классы для подростков — дети заняты делом и с удовольствием проводят время отдельно от родителей. Для взрослых старше 16 лет на каждом курорте есть отдельные бассейны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Отель Ali Bey Club & Park Manavgat в Турции Фото: Ali Bey Hotels & Resorts Отель Ali Bey Resort Sorgun в Турции Фото: Ali Bey Hotels & Resorts Следующая фотография 1 / 2 Отель Ali Bey Club & Park Manavgat в Турции Фото: Ali Bey Hotels & Resorts Отель Ali Bey Resort Sorgun в Турции Фото: Ali Bey Hotels & Resorts

На территории 38 га Ali Bey Club и Park Manavga — сотни номеров, рестораны, бары, бассейны, органический сад, водный парк, взрослые и детские зоны. Все это позволяет провести здесь одну-две недели отпуска так, чтобы у гостей не возникло желания покидать территорию курорта. Аквапарк занимает 2,5 га, есть отдельные пространства для взрослых, поля для мини-гольфа, места для развлечений на воде, фитнес-студия.

Однако Ali Bey не только семейный курорт. Его основная специализация — спорт, и прежде всего теннис. Благодаря этому курорт из категории «хороший турецкий all inclusive» переходит на гораздо более высокий уровень, Ultra All Inclusive. Он представляет собой один из самых крупных теннисных центров мира: более 100 профессиональных кортов, включая большой теннис, падел-теннис и пиклболл (один из самых быстрорастущих видов спорта в мире), детские площадки, курсы в профессиональной школе PCT Tennis School. Это не просто развлечение между пляжем и ужином, а полноценная инфраструктура, привлекающая множество гостей. В сезоне-2026 курорт снова принимает международные соревнования (в том числе Wilson Masters Open, Russian Open by Sokolov и другие) и проводит спортивные недели, от любительских турниров до состязаний по паделу и пиклболу.

Важное место на курорте отведено гастрономии. В ресторанах Ali Bey гостям предложат лучшие блюда турецкой и мировой кухни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Отель Ali Bey Resort Sorgun в Турции Фото: Ali Bey Hotels & Resorts Отель Ali Bey Club & Park Manavgat в Турции Фото: Ali Bey Hotels & Resorts Следующая фотография 1 / 2 Отель Ali Bey Resort Sorgun в Турции Фото: Ali Bey Hotels & Resorts Отель Ali Bey Club & Park Manavgat в Турции Фото: Ali Bey Hotels & Resorts

На курорте действует велнес-центр Samara Spa. Турецкая баня, массажи, детокс-программы длительностью от трех до пяти дней, спа-люкс для двоих, паровые комнаты, салоны красоты — здесь есть все необходимое для того, чтобы избавиться от хронического стресса и зарядиться энергией. Курорт не пытается удивлять гостей, он просто делает все необходимое для того, чтобы те захотели сюда вернуться.

Марина Родионова