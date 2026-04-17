Привилегии на выбор

В сети турецких курортов Voyage Hotels полноценный отдых — это не просто проживание в роскошных условиях и с превосходным сервисом, а еще и незабываемые впечатления, приятные открытия и радость, разделенная с близкими. Отели сети расположены в прибрежных регионах Турции — Белеке, Соргуне, Торбе и Кунду. Каждый имеет свою архитектурную концепцию, но для всех характерны высококлассное обслуживание и экологически ответственный подход, отмеченный сертификатами качества.

Voyage Torba

Курорт в 6 км от города Бодрума и в 30 км от одноименного аэропорта расположен на берегу Эгейского моря. Вместо обычной курортной планировки бюро Baraka Architects спроектировало подобие жилой застройки с белоснежными бунгало и узкими улочками, мощенными камнем. Voyage Torba напоминает утопающий в зелени приморский поселок, но на самом деле это фешенебельный отель премиум-класса со стильными ресторанами, отличным спа-центром, 300-метровым пляжем и собственным аквапарком.

Здесь хорошо отдыхать всей семьей, поскольку для детей составлено специальное меню и приготовлено множество развлечений. Впрочем, курорт в заливе Торба приглянулся и парочкам, которые проводят тут медовый месяц или отмечают годовщину свадьбы.

Номера любых категорий спроектированы так, чтобы обеспечить постояльцам приватность и максимальный комфорт. Предусмотрен сервис персонального помощника Voyage Ассистент, вечерняя подготовка номера ко сну, во всех номерах есть капсульная кофемашина, климатическая система VRF, ежедневно пополняемый мини-бар, а также LCD-телевизор со спутниковыми каналами и косметика L’Occitane.

Даже небольшие номера, например Olive Garden площадью 53 кв. м и Executive Sea Side на 61 кв. м с одной спальней, имеют собственную террасу с видом на сад. В более обширных семейных номерах Olive Garden Family (76 кв. м) и Executive Garden Family (85 кв. м) две спальни и две ванные комнаты.

Привилегированное размещение подойдет гостям, стремящимся к полному уединению. Deluxe Lagoon Room имеют прямой выход к общему бассейну, предназначенному для постояльцев таких номеров. В Private Swim-Up также предусмотрен отдельный бассейн для гостей, проживающих в этих номерах. Бонус для них — персональные бары. Гости Deluxe Lagoon пьют свои коктейли в Deluxe Lagoon Bar, а Private Bar обслуживает только гостей номеров Private Swim-Up.

Эксклюзивный вариант проживания — в двухэтажной вилле Executive Duplex Sea View площадью 138 кв. м. Гости этой категории могут бесплатно посещать рестораны а-ля карт.

О гастрономических удовольствиях Voyage Torba стоит сказать отдельно. Помимо главного ресторана Degusto и круглосуточного Cuisine 24 гостей обслуживают семь ресторанов а-ля карт. В Blue Voyage предлагают эгейский вариант средиземноморской кухни, в Kebappa отличные турецкие кебабы, в Gracias можно отведать блюда мексиканской кухни, а в Wen — дальневосточные деликатесы. За стейками и бургерами стоит отправиться в ресторан Carino.

И конечно, отдых на море не будет полноценным без купания. А оно тут на любой вкус. Великолепный песчаный пляж дугой огибает бухту с прозрачной водой. Кроме того, на курорте действуют 11 бассейнов разного типа, закрепленных за номерами определенных категорий, а также аквапарк с горками для взрослых и детскими аттракционами. Отдыхая на пляже или у бассейна, можно заказать закуски, фрукты и напитки, воспользовавшись QR-кодом на пляжном зонтике. Эта услуга особенно понравится гостям приватных павильонов, расположенных на пирсе и на пляже.

Voyage Belek Golf & Spa

Отдых на курорте Voyage Belek начинается уже на входе — в Comfort Zone, предназначенной для прибывших заранее и ожидающих регистрации либо отъезда в аэропорт на обратный рейс. За долгие годы — пятизвездный Voyage Belek существует с 2007-го — отель выработал высочайшие стандарты обслуживания, которое призвано удовлетворить любые пожелания гостей. В Voyage Belek 596 номеров разных категорий. Базовый сегмент — номера площадью от 32 кв. м в главном семиэтажном корпусе и блоках А и В. Более комфортно проживание в бунгало и двухэтажном Duplex Garden (75 кв. м). Большим разнообразием отличаются номера привилегированной категории: в Deluxe на террасе имеется джакузи, в Lagoon Duplex Swim-Up — прямой доступ к бассейну, а на террасе ежедневно обновляются пляжные полотенца. Самый роскошный вариант проживания — в King Suite площадью 285 кв. м, персональный ассистент будет на связи с постояльцами в режиме 24/7.

Кулинарное предложение поражает размахом. Помимо пары ресторанов, работающих по системе «шведский стол» (в Cuisine 24 обслуживание ведется круглосуточно), на курорте имеется семь заведений а-ля карт с кухней из разных регионов мира: от Китая и Греции до Мексики и Японии.

Пока дети проводят время в клубе Tugi Kids World, родители могут отдохнуть в баре — их на курорте 15, отправиться в аквапарк или в спа-центр Sense Spa, где им предложат процедуры по уходу и десяток видов массажей: в меню балийский, индийский аюрведический, тайский, массаж в четыре руки «Джимбаран», а также фирменный массаж Sense, который стоит дополнить османским хаммамом.

Voyage Belek славится не только спа, но и полем для гольфа. Montgomerie Golf Club — это пространство для игры в гольф площадью 104 га с 18 лунками, 9 из которых имеют специальное освещение. Voyage Kundu откроется в мае.

Полина Круглова