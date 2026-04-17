Призовой заезд

Часовщики ежегодно выпускают модели с символом года по восточному календарю. Они адресованы коллекционерам не только по причине ограниченного предложения (выпуск строго лимитирован), но и в силу высокой художественной и технической сложности. Для нанесения изображений на детали часов используются разные декоративные техники, в том числе восточные: лаковая и живописная миниатюра, эмаль, микроскульптура, гравировка. Нередко декор дополняют функциональные усложнения и автоматоны.

Символ 2026 года в китайском гороскопе — Огненная Лошадь. Она символизирует энергию ян, воплощая собой неукротимую страсть и жажду жизни, выносливость и стремление к свободе, независимость и движение вперед. Эти качества вполне согласуются с европейскими представлениями об этом красивом животном. Поэтому в изделиях швейцарских часовых брендов оно предстает в образе скакуна, несущегося во весь опор. Изобразить на циферблате диаметром несколько десятков миллиметров динамичный галоп — непростая задача. И отличный повод для часовщиков продемонстрировать свои технические и артистические ноу-хау. Часы с изображением Огненной Лошади рассматривала Нина Спиридонова.

Миниатюрная скульптура — излюбленный изобразительный прием Vacheron Constantin. Старейшая часовая мануфактура использует для зодиакальной серии модели с калибром 2460 G4. Четыре апертуры с индикаторами, расположенные на периферии, позволяют максимально освободить поле циферблата. На эмалевом фоне с миниатюрной росписью скульптурная фигурка лошади прыгает через скалу. Рельефная гравировка по золотой поверхности придает образу глубину и динамику, а патинированная отделка добавляет реалистичности. Metiers D’art the Legend of the Chinese Zodiac — Year of the Horse выпущены в 25 экземплярах в платиновом корпусе и в 25 экземплярах в корпусе из розового золота.

Arnold & Son продолжает коллекцию Perpetual Moon 41.5 Red Gold. В версии этого года (Year of the Horse, 8 экземпляров) на фоне звездного авантюринового неба с огромной сияющей Луной изображен силуэт поднявшегося на дыбы коня — трехмерная аппликация из 18-каратного красного золота с ручной гравировкой. За лошадью тянется след золотой пыли с вкраплениями красного и желтого люминесцентного состава Super-LumiNova, который в темноте мерцает как догорающие угольки — так символически воплощается огненная сущность покровителя года.

Две золотые лошадки резвятся на гильошированном циферблате часов Breguet Classique 7185 Chinese New Year 2026 (в серии 8 экземпляров). Часовой дом славится искусством гильоше, но на этот раз мастера превзошли себя. 40-миллиметровое золотое поле циферблата напоминает печворк из пяти разных мотивов гравировки, каждый тщательно прочерчен по контуру и выполнен с предельной точностью. Гильоше украшает и ротор автоподзавода калибра 502.3, который можно рассмотреть сквозь прозрачную заднюю крышку.

На часах Dior Grand Soir Year of the Horse золотые скульптурные лошади пасутся в диковинном саду. Пейзаж составлен из фрагментов перламутра с цветочным принтом и отдельных скульптурных бутонов из чистого золота или с сердцевинами из цветных сапфиров, аметистов, спессартинов, между цветами порхают бабочки. Каждый из 30 экземпляров в стальном корпусе укомплектован калибром Sellita SW300.

Передать динамику галопа в плоском изображении куда сложнее, нежели с помощью трехмерной скульптуры. И тут вступает в силу игра нюансов и оттенков, фактур и материалов. Уникальные часы показала мануфактура Louis Moinet. Основой циферблата Tourbillon Puzzle Fire Horse служит пазл, составленный из 81 детали (это одно из ноу-хау часовой марки из городка Сен-Блез). Поверх наносится тонкий живописный слой: на миниатюре видна лошадиная голова, объятая языками пламени. Огня добавляет огненный опал на каретке турбийона в позиции «6 часов».

В Hublot сделали ставку на карбон, который чаще используется для демонстрации высоких технологий, нежели для декоративного оформления. Циферблат Spirit of Big Bang Year of the Horse (часы выпущены в 88 экземплярах) украшен черным лаком с инкрустацией из фрагментов углеродного волокна, разделенных латунными нитями с золотым покрытием. Стилистика изображения отсылает к церемониальным одеждам династии Тан (618–907 годы), золотого века китайской истории. Бочкообразный корпус также изготовлен из карбона.

Reverso Tribute Enamel от Jaeger-LeCoultre имеют более классический вид. Искусную эмалировку и гравировку исполнили мастера ателье Metiers Rares («Редких ремесел»), специального подразделения часовой мануфактуры. Дизайн построен на сочетании глубокого черного оттенка непрозрачной горячей эмали и 18-каратного розового золота, из которого сделаны прямоугольный корпус-перевертыш и гравированное изображение лошади на одном из циферблатов. Животное словно выпрыгивает из золотого облака. Иллюзию движения создают пескоструйная обработка и прорисованные вручную черным родием детали на гриве, морде и копытах. Процесс гравировки одного циферблата занимает до 80 часов. Еще одна версия Reverso Tribute Enamel Xu Beihong воспроизводит в эмали работы китайского живописца и графика Сюй Бэйхуна (1895–1953).

Piaget Altiplano Zodiac Edition по традиции выпущены в сотрудничестве с известным мастером-эмальером Анитой Порше. Циферблат ультратонких часов The Horse Edition из белого золота с бриллиантовым безелем оформлен в холодной палитре белого, синего и голубого — эмаль, инкрустация и гравировка palace decor по белому золоту образуют волнистые линии. На их фоне выполнен портрет гарцующего жеребца в технике клуазоне (перегородчатой эмали). В серии всего 18 штук.

Скачущая лошадь великолепно смотрится и на роторе, символизируя вечное движение. Так оформлена система автоподзавода часов IWC Portugieser Automatic 42 Year of the Horse с бордовым циферблатом (500 экземпляров) и Villeret Calendrier Chinois Traditionnel от Blancpain. Мануфактура Blancpain уже полтора десятка лет интерпретирует китайский календарь с помощью часовой механики. Культовый калибр 3638 управляет индикаторами китайских часов, цикла из пяти стихий и инь/ян, григорианской даты. На дополнительных циферблатах использованы иероглифы, а для 12-летнего цикла зодиака выбраны пиктограммы: позицию в крошечном окошке у 12-часовой отметки заняла лошадь. Таких часов в платиновом корпусе с эмалевым циферблатом лососевого цвета выпущено всего 50.