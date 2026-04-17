Театральные премьеры весны

Гёте, Гоголь, Достоевский, Чехов, Горький и другая сценическая классика — о самых интересных спектаклях ближайшего месяца рассказывает Денис Мережковский.

Гастроли Александринского театра

МХТ им. А. П. Чехова, Театр Моссовета; 17–30 апреля

За 14 дней Александринский театр успеет показать в Москве шесть спектаклей своего репертуара, включая две работы режиссера Валерия Фокина. На сцене чеховского МХТ представят его недавнюю премьеру «Ревизор с продолжением», в Театре Моссовета — постановку «Мейерхольд. Чужой театр», основанную на стенограмме знаменитого собрания ГосТИМа 1937 года после статьи «Чужой театр», опубликованной в газете «Правда». Кроме того, в столицу привезут «Человека из Дублина» режиссера Андрея Калинина, «Мать. Горькая пьеса» Константина Богомолова, «На дне» Никиты Кобелева и постановку «Мой друг Лапшин» Елены Павловой по мотивам повести Юрия Германа и фильма Алексея Германа.

Сцена из спектакля «На дне». Режиссер Никита Кобелев

Сцена из спектакля «На дне». Режиссер Никита Кобелев

«Чайка»

Театр Моссовета; 23, 24 апреля

С чеховской «Чайкой» у режиссера Андрея Кончаловского многое связано. Именно с этим спектаклем в 2007-м он дебютировал на сцене Театра Моссовета. Прошло почти два десятка лет, от той первой постановки остались только актеры Юлия Высоцкая и Алексей Гришин, в остальном Андрей Сергеевич не намерен повторяться: «Попытка понять великих всегда связана с открытием. Всегда заново открываются Бах, Чайковский или Чехов. Если открытие происходит, то автор оживает и предстает перед зрителем трепещущий и живой. Это главная цель — попытаться вернуть Чехова к жизни».

Сцена из спектакля «Чайка». Режиссер Андрей Кончаловский Фото: Елена Лапина Сцена из спектакля «Чайка». Режиссер Андрей Кончаловский Фото: Елена Лапина

«Фауст»

Театр им. Е. Б. Вахтангова; 24 апреля, 8 мая

«Я задался вопросом: почему Гёте в финале спасает Фауста? Почему Фауст не попадает в ад, несмотря на то что он совершил смертные грехи? Эти вопросы подстегнули меня еще больше»,— рассказывает главный режиссер Архангельского театра драмы им. М. В. Ломоносова Андрей Тимошенко, который поставил свой первый спектакль в Театре Вахтангова, и сразу «Фауста». Стихи Гёте редко транспонируют на драматической сцене, а потому задача для постановщика выглядит особенно трудной и интересной. В роли Фауста — Евгений Князев, за образ Мефистофеля в ответе молодой и прекрасный Владимир Логвинов.

Сцена из спектакля «Фауст». Режиссер Андрей Тимошенко

Сцена из спектакля «Фауст». Режиссер Андрей Тимошенко

«Идиот»

Театр им. А. С. Пушкина; 13, 14 мая

Сергею Тонышеву 32 года, четыре года назад он окончил режиссерскую мастерскую Сергея Женовача и уже ставит свой первый большой спектакль в Театре Пушкина. Его задумка проста и тем любопытна: обнулить все страсти «Идиота» Достоевского до понятных и очень актуальных вопросов. Что это за мир, в котором добродетель кажется безумием, а способность к состраданию приводит к сумасшествию? Искать ответы вместе с ним отправятся 13 актеров, включая Андрея Кузичева в роли князя Мышкина.