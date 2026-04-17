Главную роль в новой постановке Театра наций «Призраки» по Генрику Ибсену сыграет Сати Спивакова. Премьера состоится 17,18 и 19 апреля. Подробностями работы над спектаклем актриса поделилась с Денисом Мережковским.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Репетиции спектакля «Призраки», Театр наций

Фото: Пресс-служба Театра Наций Репетиции спектакля «Призраки», Театр наций

Фото: Пресс-служба Театра Наций

«Это в чем-то странная профессия. Недаром в старину актеров хоронили за чертой кладбища. Когда с нами происходят самые ужасные, неприятные, мерзкие, трагические ситуации, участниками или свидетелями которых мы являемся, любой нормальный человек хочет эту историю забыть и избавиться от воспоминаний. Артист же отправляет их в подвал памяти, как его называла Ахматова. Складываешь и думаешь, что когда-нибудь обязательно пригодится»,— рассказывает Сати Спивакова, которая за последние пару месяцев спускалась в тот подвал много раз. С января вместе с актерами Владиславом Медведевым, Александром Яцко, Александрой Ревенко, Сергеем Муравьевым, Яном Латышевым, Верой Ладюк и режиссером Денисом Азаровым она репетирует в Театре наций пьесу «Привидения» Генрика Ибсена.

Впрочем, трех месяцев работы с текстом хватило, чтобы привычное название превратилось в «Призраки». Сати, которая сыграет фру Алвинг, объясняет, что оригинального норвежского заголовка не существует, а в английском варианте пьеса озаглавлена «Ghosts»: «Хотя первый перевод на русский был сделан в 1905-м, "Привидения" — условно советское название. Мы долго думали, потому что у нас в тексте это слово не употребляется ни разу, зато все время звучат "призраки". Думаю, мы нашли более точный смысл». Действительно, «Привидений» Ибсен писал на датском, находясь в Сорренто, вдали от раздражающей его литературной среды родной Норвегии, а изначальное название «Gengangere» имеет значения «гангстеры» и даже «злодеи». Мог ли писатель бросаться в своих героев такими оскорблениями? Безусловно. Недаром по ходу его пьес читатели или зрители к одному и тому же персонажу одновременно испытывают то ужас, то жалость, то отвращение. Так и героиня Сати, мрачная вдова фру Элене Алвинг, в глазах одних будет достойна сочувствия, а у других вызовет полное неприятие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Репетиции спектакля «Призраки», Театр наций

Фото: Пресс-служба Театра Наций

В мировом театре эту роль ставят в один список с культовыми женскими образами вроде шекспировской леди Макбет, мамаши Кураж Брехта или Вассы Железновой Горького. Вассу мечтает когда-нибудь сыграть и Сати Спивакова, однако в этом сезоне худрук Театра наций Евгений Миронов предложил ей фру Алвинг. «Я давно хотела погрузиться в большую роль из классического репертуара,— объясняет актриса.— Единственной героиней такого масштаба, которую я играла, была маркиза Мертей в спектакле "Машина Мюллер" Кирилла Серебренникова, а больше не было ничего подобного. С этими мыслями я и пришла к Евгению Витальевичу, предложила ряд пьес. Он все их отверг. А потом вызвал меня и сказал, что есть идея поставить "Привидения" Ибсена».

Фальшивая семья, 19 лет брака с аморальным мужем, внебрачные дети, любимый сын, разврат, сифилис, неписаные законы общества, религиозные устои и безуспешные попытки искупления — все эти призраки преследуют Элене Алвинг не один десяток лет. «Мы застаем эту несчастную женщину в тот период жизни, когда ей кажется, что она нашла выход. Она хочет наконец стать свободной и думает, как все мы иногда, что с условного нового года начнется новая жизнь,— рассказывает Сати.— Но до самого конца спектакля у меня не возникает ощущения, что моя героиня находит успокоение или ответы на мучащие ее вопросы. Столько всего ей приходится пережить за один день. Мягко говоря, в этой пьесе есть что играть».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Репетиции спектакля «Призраки», Театр наций

Фото: Пресс-служба Театра Наций

К слову, это не первое столкновение Сати Спиваковой с драматургией Ибсена. Девять лет назад вместе с актером Владимиром Кошевым она играла в постановке «Пер Гюнт. Музыка норвежских фьордов» в петербургском Мюзик-холле. Тогда полотно спектакля собралось из текста пьесы «Пер Гюнт» Ибсена и одноименной симфонической поэмы Эдварда Грига. Музыка будет и в «Призраках», но не симфоническая — по просьбе Дениса Азарова композитор Кирилл Таушкин написал лаконичный саунд-трек к спектаклю. И все-таки какая музыка точнее всего передает атмосферу новой постановки в Театре наций? Сати, автор и ведущая программы «Нескучная классика», которая уже 16 лет выходит на канале «Культура», смеется в ответ: «Куда бы ни ступила моя нога в сценическом пространстве, за мной обязательно тянется шлейф классической музыки. Честно говоря, иногда мне хочется снимать с себя такую мантию, чтобы меня воспринимали без этого котурна. Поэтому мне нравится, что в нашем спектакле музыкальное оформление просто вносит дополнительную краску в общую ткань». И все-таки Сати находит в телефоне ту самую нескучную классику. Играет четвертая часть сюиты «Из времен Хольберга» Грига. В этой сумрачной музыке слышатся отголоски хоралов Баха, а мелодические стоны сменяются плачем и замолкают. «Знаете, такое пробивающееся сквозь тучи солнце. И очень много густой тоски».