Яркие акценты
Свежие идеи No One
В новом сезоне стилисты сети мультибрендовых бутиков No One делают ставку на по-летнему непринужденные образы.
В обновленном ассортименте No One широко представлены монохромные сеты из рубашек и шорт, жакетов и платьев, поло и брюк. Однотонные комплекты предлагается дополнить акцентными аксессуарами. К блузе с брюками алого цвета Principe di Bologna подойдут остроносые белые слингбэки и золотистый клатч-минодьер с ручкой из крупных бусин. А для хаки-комплекта Antelope The Label из просторной рубашки и шорт — пудрового оттенка сетчатые босоножки на шпильках Le Silla.
Один из самых заметных трендов весенне-летнего сезона — плетеные кожаные сумки. В бутиках No One его представляет флорентийская марка Gianni Chiarini, которая предложила замшевый тоут со складными углами, и Vic Matie с ажурной сумкой хобо. А также бельгийский бренд Dragon Diffusion и его сумка с вшитым амулетом cвятого Христофора, покровителя путешественников, которую уже оценили голливудские актрисы Оливия Колман, Дакота Джонсон и Лили Коллинз. Тренд на кожаное плетение поддерживают туфли Renzo Mercuri на невысоких квадратных каблуках.
Есть в No One и аксессуары для любителей эффектных вещей. Шоколадного оттенка босоножки Vic Matie на необычных изогнутых каблуках даже простой образ сделают модным, а сумка Braccialini c аппликацией ручной работы в виде бабочки — ярким.
По-прежнему актуальны сникеры — обувь для тех, кто любит много ходить пешком. Женщинам No One предлагают кеды Premiata с тиснением под питона, а мужчинам — замшевые Barracuda бирюзового цвета. Для похода по магазинам подойдут удобные сабо Anna Rachele на плоском ходу.
Среди других интересных мужских новинок темно-серые лоферы Principe di Bologna с кисточками, пенни-лоферы Renzo Mercuri, замшевые туфли Baldinini с пряжкой «трензель» и контрастной строчкой, технологичные кроссовки Fabi песочного оттенка и гранжевые кеды с торчащими нитками.