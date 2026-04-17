Яркие акценты

В новом сезоне стилисты сети мультибрендовых бутиков No One делают ставку на по-летнему непринужденные образы.

Рубашка, брюки, сумка и слингбэки — все Principe di Bologna; лиф, Diesel; ремень, Gianni Chiarini; костюм и лоферы, Principe di Bologna Фото: предоставлено No One Рубашка Principe di Bologna, брюки DONDUP, лоферы Baldinini Фото: предоставлено No One Рубашка, Antelope The Label; брюки, Seventy; сумка, Gianni Chiarini; туфли, Renzo Mercuri Фото: предоставлено No One Жакет, Seventy; сумка и босоножки, Vic Matie Фото: предоставлено No One

В обновленном ассортименте No One широко представлены монохромные сеты из рубашек и шорт, жакетов и платьев, поло и брюк. Однотонные комплекты предлагается дополнить акцентными аксессуарами. К блузе с брюками алого цвета Principe di Bologna подойдут остроносые белые слингбэки и золотистый клатч-минодьер с ручкой из крупных бусин. А для хаки-комплекта Antelope The Label из просторной рубашки и шорт — пудрового оттенка сетчатые босоножки на шпильках Le Silla.

Один из самых заметных трендов весенне-летнего сезона — плетеные кожаные сумки. В бутиках No One его представляет флорентийская марка Gianni Chiarini, которая предложила замшевый тоут со складными углами, и Vic Matie с ажурной сумкой хобо. А также бельгийский бренд Dragon Diffusion и его сумка с вшитым амулетом cвятого Христофора, покровителя путешественников, которую уже оценили голливудские актрисы Оливия Колман, Дакота Джонсон и Лили Коллинз. Тренд на кожаное плетение поддерживают туфли Renzo Mercuri на невысоких квадратных каблуках.

Сумка, Dragon Diffusion Фото: предоставлено No One Босоножки, Vic Matie Фото: предоставлено No One

Есть в No One и аксессуары для любителей эффектных вещей. Шоколадного оттенка босоножки Vic Matie на необычных изогнутых каблуках даже простой образ сделают модным, а сумка Braccialini c аппликацией ручной работы в виде бабочки — ярким.

По-прежнему актуальны сникеры — обувь для тех, кто любит много ходить пешком. Женщинам No One предлагают кеды Premiata с тиснением под питона, а мужчинам — замшевые Barracuda бирюзового цвета. Для похода по магазинам подойдут удобные сабо Anna Rachele на плоском ходу.

Среди других интересных мужских новинок темно-серые лоферы Principe di Bologna с кисточками, пенни-лоферы Renzo Mercuri, замшевые туфли Baldinini с пряжкой «трензель» и контрастной строчкой, технологичные кроссовки Fabi песочного оттенка и гранжевые кеды с торчащими нитками.

Сергей Данилян