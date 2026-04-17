Удобство в комплексе

Научный и высокотехнологичный подход к созданию обуви — главная особенность датского бренда Ecco. Его изделия конструируются с учетом биомеханики стопы, а потому очень удобны.

В современной активной жизни движение, стиль и внимательное отношение к себе существуют в полной гармонии. На это работают все технологии Ecco. В том числе Fluidform, которая повторяет естественные изгибы и контуры стопы, обеспечивая идеальное прилегание и максимальный комфорт при каждом шаге, водонепроницаемая мембрана Gore-Tex, сохраняющая оптимальный микроклимат внутри обуви, и спортивная текстильная сетка Breathru — она поддерживает интенсивную циркуляцию воздуха.

Комплексная технология BIOM® («биомеханическая оптимизация») разработана совместно с Институтом спорта и биомеханики в Кельне. В ходе исследований были отсканированы стопы 2,5 тыс. атлетов, чтобы подробно изучить смену положений стопы в процессе движения. Результаты были использованы при построении высокотехнологичной колодки, которая при ходьбе и беге поддерживает тело в естественном положении благодаря полному соответствию анатомии стопы. Поэтому каждый шаг в обуви, произведенной по этой технологии, сбалансирован и наполнен энергией. Разработка Biom Natural Motion применена в легких и функциональных кроссовках Ecco Biom 720 из новой сезонной коллекции, идеально подходящих как для города, так и для активного отдыха на природе. Их удобство и практичность основаны на технологии Ecco Encore, объединяющей мягкую амортизацию и умный климат-контроль. Подошва буквально следует за движением стопы. Вентиляционные отверстия и воздушные каналы в ее конструкции запускают циркуляцию воздуха по периметру и под стопой, обеспечивая комфортный температурный режим как на улице, так и в помещении. Gore-Tex Surround защищает кроссовки от влаги.

Впрочем, Ecco заботится не только о биомеханике и климат-контроле. Обувь должна не просто поддерживать ногу, но и сочетаться с любым гардеробом. Поэтому в линейке Ecco Biom 720 представлены кроссовки нейтральных базовых цветов: белого, серого, голубого, коричневого, черного. Кроме однотонных пар предлагаются и варианты с контрастными цветовыми акцентами.

Полина Круглова