Бортников: украинские спецслужбы стали использовать ИИ для вербовки подростков

Украинские спецслужбы используют искусственный интеллект и игровые платформы для вовлечения молодых людей в терроризм, заявил директор ФСБ России, председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников. Он призвал «шире использовать отечественные соцсети и популярные у молодежи информационные ресурсы» для предотвращения терроризма в России.

Директор ФСБ Александр Бортников

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Директор ФСБ Александр Бортников

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По словам Александра Бортникова, украинские спецслужбы применяют ИИ для поиска в интернете людей, «разделяющих радикальные взгляды» и готовых на преступления за деньги. Для этого используются «тематические сайты, предлагающие быстрый заработок», утверждает директор ФСБ.

«Следует сфокусировать внимание на формировании у молодых людей невосприимчивости к вербовочным и пропагандистским воздействиям со стороны противника, развитии критического мышления и способности противостоять попыткам вовлечения в террористическую деятельность»,— сказал Бортников на заседании НАК (цитата по ТАСС). Защита российского информационного пространства уже усилена, добавил он.