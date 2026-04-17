Удобные и стильные

Казахстанский бренд повседневной одежды для мужчин и женщин Ushiro, основанный в 2025 году, выходит на российский рынок. Изделия из приятных на ощупь натуральных материалов универсальны, они подходят для любых случаев. При разработке коллекций дизайнеры учитывают особенности разных типов фигуры, стремясь к созданию комфортной посадки. Ushiro намерен утвердиться в сегменте удобной и стильной одежды, бренд открыл представительство в Lamoda на Кузнецком Мосту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ushiro Фото: Ushiro

Легкие и гибкие

Итальянский бренд Fabi представляет модель кроссовок Punta Ala из коллекции весна-лето 2026. Они функциональны и минималистичны, соответствуя актуальным требованиям к комфортной повседневной обуви. У кроссовок легкая гибкая подошва с амортизирующими свойствами, подходящая для длительных прогулок и передвижений по городу. Верхняя часть из натуральной кожи двух цветов дополнена текстильными вставками для лучшей циркуляции воздуха. Боковины выкроены в форме волны, а цветовая гамма варьируется от приглушенных песочных до насыщенных синих оттенков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Fabi Фото: Fabi Фото: Fabi Следующая фотография 1 / 3 Фото: Fabi Фото: Fabi Фото: Fabi

Эффектная пара

Бренд Age of Innocence в новой коллекции совмещает несколько ярких трендов, чтобы каждая женщина могла найти в ней свою «пару». Главный акцент сезона — небесно-голубые и розовые атласные лодочки Melanie с удлиненными носами, высокими вырезами и на каблуках 85 мм. Анималистичный принт выглядит роскошно на туфлях Anita 2.0 с высокими закрытыми вырезами и объемными бантами, туфлях Kiki на каблуках необычной формы и лоферах Farley. Бестселлер бренда, атласные туфли Anita 2.0, выпущены ограниченным тиражом в дуэте розового и алого. Эта модель представлена и в бархате оттенка охры. Самая эффектная модель коллекции — атласные мюли Cindy оттенков фуксии и нежно-горчичного с квадратными носами, изящными бантами и на шпильках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Age of Innocence Фото: Age of Innocence

Меньше строгости

В новом сезоне бренд Pal Zileri предлагает мужчинам полностью обновить гардероб и сменить формальный образ на непринужденно элегантный. Классический итальянский покрой в весенне-летней коллекции бренда становится менее строгим: силуэты держат форму, костюмы сидят идеально, но пиджаки при этом не сковывают, а брюки не жмут. Одежда становится продолжением личности, а не декорацией жизни. Это итальянский casual, за кажущейся легкостью которого стоит портновская школа, опыт мастеров и безупречный вкус дизайнеров. Стиль Pal Zileri — это не следование трендам, а выражение спокойствия и силы, которые не нуждаются в демонстрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Pal Zileri Фото: Pal Zileri

Обращение к классике

Бренд 2Mood представляет коллекцию «Вне времени». Это элегантные базовые вещи из шерсти, шелка и кожи премиального уровня, которые не потеряют актуальности в течение нескольких сезонов. Главный принцип коллекции — модульность: можно выбирать готовые комплекты или совмещать модели разных стилей. Основа коллекции — костюмная линия. Жакеты легко сочетаются с брюками, бермудами, юбками, позволяя менять степень формальности. А блузы из шелка, топы и комбинации с кружевом добавят образу романтичности. Особое место занимают модели из натуральной кожи: жакет, брюки, бермуды, юбка и платье с открытой спиной. Пальто и куртки, минималистичная обувь и аксессуары из натуральной кожи подчеркивают премиальность коллекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 2Mood Фото: 2Mood

В соавторстве с природой

Ювелирный бренд Аlrosa Diamonds открыл в Галереях «Времена года» свой самый большой бутик (180 кв. м), третий в Москве и седьмой в России. Его спроектировало архитектурное бюро Kozeen+Rueda, разработавшее концепцию бутика на Петровке. Пространство зонировано мебельными модулями неоднородного рельефа с бортиками из орехового шпона и столешницами из оникса и мрамора, на которых установлены витрины с украшениями. Натуральные материалы оттеняют главную ценность бренда — природные бриллианты. В бутике представлены кольца-солитеры с бриллиантами огранок «изумруд», «ашер», «принцесса», «сердце». Среди новинок — браслет с бриллиантами исключительных характеристик весом более 10 карат, «кольцо вечности», где огранка «круг» сочетается с «маркизом», теннисный браслет из 30 бриллиантов общим весом 11,5 карата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Аlrosa Diamonds Фото: Аlrosa Diamonds Следующая фотография 1 / 2 Фото: Аlrosa Diamonds Фото: Аlrosa Diamonds

Актуальный гардероб

Бренд MVST представляет новую весенне-летнюю коллекцию, для которой характерны чистота линий, архитектурный крой и безупречное качество. В основе коллекции — итальянский курортный шик 1950-х с элементами американского стиля преппи. Женщинам предлагаются костюмы, графичные жакеты, пальто с заниженной линией плеча, классические тренчи, изделия из кожи и вечерние платья. Мужская линия включает льняные костюмы и рубашки, поло, трикотажные рубашки, шорты, жакеты из натуральной кожи и замши, шелковые костюмы и джинсы. Коллекция MVST создает актуальный и вместе с тем долговечный гардероб, где вещи существуют вне сезонов и трендов. Коллекция представлена в бутиках MVST, в корнерах бренда в ЦУМе и ДЛТ, а также онлайн в интернет-магазине tsum.ru.