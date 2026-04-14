Поставлявшего дилеру наркотики полицейского посадили на 11 лет в Новосибирске

В Новосибирске к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 400 тыс. руб. приговорили бывшего замначальника отдела Управления наркоконтроля регионального главка МВД. Кроме того, экс-полицейского лишили звания майора, рассказала пресс-служба Кировского райсуда.

По информации суда, согласно версии следствия, сотрудник полиции достал свыше 100 г наркотиков. Их он передал на реализацию знакомому дилеру, рассчитывая выручить 150 тыс. руб., однако тот обратился с заявлением в Следственный комитет. 31 мая 2024 года полицейского задержали сотрудники собственной безопасности ГУ МВД РФ по Новосибирской области, в чьей разработке он находился.

Задержанного уволили из органов, следователи возбудили в отношении него дело о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере (ст. 30, ст. 228.1 УК РФ). Вину он не признал.

Илья Николаев