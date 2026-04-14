Экс-замминистра культуры Оренбуржья получил условный срок за взятку стройматериалами

Оренбургский областной суд вынес приговор бывшему заместителю министра культуры региона и руководителю местной строительной компании. Экс-чиновник признан виновным в получении взятки в крупном размере и превышении полномочий, предприниматель — в даче взятки и мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает региональное СУ СКР.

Анатолий Чахеев приговорен к четырем годам лишения свободы условно со штрафом 3,5 млн рублей. Он также на пять лет лишен права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанные с властными и организационно-распорядительными функциями. У бывшего чиновника конфисковано 999 тыс. рублей — сумма, эквивалентная размеру взятки.

Владимир Редин осужден на два года колонии строгого режима со штрафом 2,5 млн рублей. Также он на три года лишен права заниматься организационно-распорядительной деятельностью в коммерческих организациях. Суд также удовлетворил иск прокурора о взыскании с Редина суммы причиненного ущерба.

Как установили следствие и суд, в 2019–2021 годах бывший замминистра культуры Оренбуржья лично получил от главы строительной фирмы взятку в виде стройматериалов и оборудования на сумму свыше 900 тыс. рублей. Средства были использованы при строительстве жилого дома чиновника. В обмен на это, а также за общее покровительство бизнесу взяткодателя должностное лицо совершало незаконные действия в интересах коммерсанта при проведении строительных и ремонтных работ на объектах культуры, в том числе по нацпроекту «Культура».

Кроме того, в 2012–2022 годах чиновник осуществлял общее покровительство еще трем предпринимателям(производителю мебели и двум ремонтным организациям). В частности, он организовывал заключение госконтрактов без конкурентных процедур, предоставлял избранным фирмам недоступную другим участникам закупок документацию, давал подчиненным указания беспрепятственно принимать и оплачивать товары и работы. Это привело к ограничению конкуренции, а также к некачественному выполнению ремонтов на ряде объектов культуры.

Параллельно следствие установило, что в 2020–2021 годах руководитель строительной компании, выступая подрядчиком по капремонту домов культуры в селе Новотроицкое Октябрьского района и поселке Чкалов Оренбургского района, фактически не выполнил взятые обязательства. Путем обмана ответственных за приемку лиц он добился подписания актов с ложными сведениями об объемах и стоимости работ. На этом основании он получил оплату в полном объеме, причинив двум муниципальным образованиям ущерб на сумме свыше 4 млн рублей.

На этапе расследования было арестовано имущество обвиняемых стоимостью более 18 млн рублей.

Георгий Портнов