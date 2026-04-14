Зарубежные СМИ: Почему Трамп теряет поддержку католиков?

Дональд Трамп теряет поддержку верующих. По крайней мере, об этом пишут западные СМИ. После конфликта с папой римским и публикации в образе Христа президента раскритиковали католики. Теперь республиканцы рискуют остаться без одной из ключевых «колеблющихся» групп избирателей. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Как пишет Axios, католики составляют около пятой части электората США и нередко решают исход выборов. Именно они помогли Трампу выиграть в 2024 году с таким преимуществом. Но сейчас поддержка верующих падает. За несколько дней президент умудрился оскорбить их чувства несколько раз.

Сначала Трамп публично раскритиковал папу римского Льва XIV. Католиков возмутило заявление главы Белого дома о том, что понтифика якобы выбрали «по политическим причинам». Для верующих это сакральный процесс, новый папа прежде всего должен получить благословление Святого Духа, поясняет издание. Католики заявили, что атака Трампа — это уже не политика, а удар по самой религии.

После публичных призывов Льва XIV прекратить войну в Иране американский президент заявил, что понтифик слаб в борьбе с преступностью и ему не стоит вмешиваться в политику. Как отмечает The New York Times, даже лояльные церковные деятели призвали Трампа извиниться. Однако он делать это наотрез отказался. Сам папа римский заявил, что «не боится» Белого дома и продолжит выступать за мир.

Масла в огонь подлил и один из последних постов Трампа. Президент сгенерировал свое изображение в длинных белых одеждах и красной накидке в стилистике традиционных иконографических образов Иисуса Христа. Из рук президента исходит свет, он прикасается к больному. Политика окружают медсестра, военный, мужчина в кепке с надписью «ветеран» и молящаяся женщина. Пост вызвал волну критики со стороны всех христианских конфессий, люди назвали его богохульством.

Сам Трамп попытался объяснить картинку максимально буднично: «Я был в образе врача, работником Красного Креста, который делает людей лучше»,— приводит слова президента The Washington Post. По мнению политика, смысл публикации исказили СМИ.

Впрочем, даже в Белом доме признали, что Трамп перешел черту. Как заявил источник из администрации, сторонники порой сравнивают президента с мессией, но сейчас проблема в том, что «он сделал это сам». Глава Белого дома в итоге удалил изображение. Американские власти рассчитывают, что скандал быстро утихнет, однако теперь республиканцы рискуют потерять часть электората, что опасно в преддверии выборов в Конгресс, предупреждает издание.