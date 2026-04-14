Ограничение на легионеров в РПЛ начнет действовать со следующего сезона — в июле 2026 года. Первый проект приказа об ужесточении лимита уже опубликован. По словам министра спорта Михаила Дегтярева, дальше правила будут еще жестче.

Если раньше об ужесточении лимита только говорили, то теперь видны первые реальные шаги. Проект приказа готов, и в следующем сезоне командам разрешат заявлять 12 иностранцев, а выпускать на поле — не более семи. Через год схема изменится: 11 легионеров в заявке и шесть на поле, затем — 10 и пять. На этом чиновники решили пока остановиться. Все это делается на благо российскому футболу, уверяет министр спорта РФ Михаил Дегтярев:

«Такие меры принимают, чтобы дать шанс российским игрокам вырасти. Иностранцы пусть играют в нашем чемпионате, но их качество должно повышаться. Лимит будет ужесточаться в интересах детского и юношеского футбола. Этот курс задан, и мы с него не сойдем».

Конечно, с этой позицией не согласны многие известные футбольные деятели. Например, главный тренер сборной России Валерий Карпин в принципе против любых лимитов, а экс-форвард «Зенита» Александр Кержаков уверен, что ограничивать можно только заявку. Сколько иностранцев выпускать на поле — должен решать исключительно тренер, считает Кержаков:

«Я не сторонник лимитов. Если и вводить, то только на количество футболистов в заявке».

Мнений по этому вопросу множество. Звучат и жесткие высказывания, обвиняющие чиновников в закручивании гаек и нанесении вреда российскому футболу. Такой посыл понятен: многочисленные легионеры, приезжающие в Россию, — это еще и серьезный бизнес, уверен футбольный эксперт Дмитрий Булыкин:

«Легче купить кого-то, пусть он и не всегда лучше играет. Заинтересованные лица всегда вовлечены в такие сделки с большими комиссионными. Поэтому я понимаю, почему все хотят легионеров».

С другой стороны, запретами добиться прогресса сложно во все времена.

Ничего, кроме раздражения, ограничения не вызывают. Но самое главное: непростая ситуация с дорогими или не очень иностранцами сложилась потому, что клубы, напрямую или опосредованно, находятся на государственном финансировании. По данным Минспорта, в таком положении — 80% команд РПЛ. Получается, основная часть футбольного банкета проходит за счет государства. Так что вместо борьбы с количеством легионеров футбольный менеджер Юрий Белоус предлагает другой путь:

«Надо создать систему, в которой клубы живут по средствам: тратят столько, сколько зарабатывают. Тогда наши ребята будут стремиться уехать за рубеж, чтобы заработать деньги».

В такой схеме не будет тепличных условий: российским игрокам придется участвовать в других чемпионатах (не обязательно из первой европейской пятерки) и расти в условиях жесткой конкуренции. Уровень сборной точно станет выше, клубам придется покупать и продавать футболистов. А главное — платить им будут исходя из финансовых реалий. ФК же станут воспитывать своих игроков, чтобы потом дорого продать и заработать.

В этой парадигме вопрос о лимите на легионеров перестает быть актуальным.

Какая разница, сколько иностранцев выходит на поле в составе «Зенита», «Спартака» или «Краснодара», если десятки российских футболистов играют по всему миру и готовы к вызову в сборную. Если кто забыл, подобная схема в нашем футболе уже работала. Как будет действовать нынешний вектор запрета на иностранцев, станет понятно в ближайшие несколько лет. Пессимисты предсказывают повышение зарплат футболистам с российскими паспортами и неудачи в еврокубках. Впрочем, в эти самые еврокубки еще нужно вернуться.

Владимир Осипов