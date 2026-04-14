В Самарской области возбуждено дело после исчезновения трехлетней девочки

Возбуждено уголовное дело по факту исчезновения трехлетнего ребенка в Самарской области. Об этом сообщает региональное СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Силовики установили, что трехлетняя девочка ушла гулять со старшими детьми в понедельник, 13 апреля, и не вернулась.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты регионального СУ СКР. К поискам привлечены сотрудники органов внутренних дел.

Следственное управление просит граждан сообщать любую информацию о местонахождении ребенка по телефону: 8 (846) 300-7-114.

Георгий Портнов