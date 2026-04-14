В Петербурге будут судить бывшего застройщика по делу об обмане на сотни миллионов

В Выборгский районный суд Санкт-Петербурга направлено уголовное дело в отношении экс-генерального директора строительных компаний «Летвуд» и «Летвуд-М», которого задержали в конце 2024 года по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере при возведении домов. Прокуратура считает, что с июня 2021 года по октябрь 2024-го подозреваемый подписал договоры подряда на стройку зданий, но не намеревался исполнять обязательства, сообщили в надзорном органе. Ему может грозить до десяти лет лишения свободы.

От действий подсудимого пострадали 79 человек, рассказывает следствие. Бывший гендиректор «Летвуд» и «Летвуд-М» похитил у них более 310 млн руб.

На имущество подозреваемого, а также собственность его близких наложен арест. Генеральным директором и бенефициаром обеих компаний является Павел Федоров, пишет РБК.

Матвей Николаев