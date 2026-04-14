Нижний Новгород охвачен системой оповещения населения на 87,8%

Охват населения Нижнего Новгорода системой оповещения составляет 87,8% на апрель 2026 года. Всего в городе расположены 89 точек оповещения, сообщил директор управления по делам ГО и ЧС Михаил Баранов на заседании комиссии думы по городскому хозяйству 14 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В 2025 году установили четыре новые точки в Сартакове, Комарове, Новопавловке и Кудьме Новинского сельсовета. Кроме того, подготовлены и направлены документы на строительство устройства региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) в жилом комплексе «Цветы».

Галина Шамберина