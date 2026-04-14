На Ставрополье продают долги поставщика китайских автозаводов на 1,3 млрд рублей

Конкурсный управляющий ставропольского ООО «Стававтокомплект», входившего в структуру обанкротившейся группы «Дервейс», выставил на открытые торги права требования к должникам на общую сумму свыше 1,3 млрд руб. Об этом говорится в сообщении о проведении аукциона, с материалами которого ознакомился «Ъ-Кавказ».

На продажу вынесены 34 лота дебиторской задолженности — по займам и обязательствам контрагентов. Реализация проходит в формате публичного предложения на площадке Electro-Torgi.ru, где цена будет снижаться каждые три рабочих дня до минимального уровня в 1% от номинала.

«Стававтокомплект» являлся важным звеном в структуре группы «Дервейс», собиравшей автомобили марок Lifan, Chery, Geely и Brilliance на заводе в Черкесске. Компания была признана банкротом в 2022 году. Ключевым активом организации на тот момент значилась дебиторская задолженность более 2,3 млрд руб., которую не удалось взыскать в полном объеме. Бенефициар компании Аслан Бавижев также признан судом финансово несостоятельным.

В реестре выставленных требований фигурируют крупные суммы: долги ООО «Дорс» (310,6 млн руб.), ООО «Кислород» (252,6 млн руб.) и головного ООО АК «Дервейс» (100 млн руб.). Отдельным блоком выделены требования к физлицам — Мурату Охтову и Сафарби Тлепсерукову. В 2020 году в отношении них возбуждались уголовные дела о хищении более 1 млрд руб. госсубсидий, выделенных на развитие автопрома. По данным следствия, эти средства выводились через аффилированные структуры.

Эксперты, опрошенные «Ъ– Кавказ», отмечают, что дисконт в 99% обусловлен крайне низким качеством активов. Порядок торгов был утвержден судом, так как за два года из общей суммы требований удалось погасить лишь 5 млн руб.

Спикеры подчеркивают, что это «токсичные» задолженности, где плательщики сами являются банкротами или фигурантами уголовных дел. Покупка таких лотов — высокорисковая спекулятивная лотерея, успех которой зависит от поиска скрытого имущества через механизмы субсидиарной ответственности. Вероятность реального возврата средств оценивается не выше 5%. Прием заявок завершится 5 мая.

Роман Лаврухин