В Казани пользователям электросамокатов «Юрент» в этом году перед началом поездки предложат пройти тестирование на знание правил дорожного движения. Об этом сообщила пресс-служба сервиса.

В Казани перед поездкой на самокате нужно будет пройти тест на знание ПДД

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Тест будет состоять из 10 вопросов о безопасной езде на электросамокатах. Также сервис продолжит выявлять и блокировать несовершеннолетних пользователей с помощью системы МТС ID.

По данным компании, в 2025 году 99,99% поездок в Татарстане завершились без происшествий, а число инцидентов сократилось на 39%. Доля поездок продолжительностью до 20 минут превысила 89%, среднее время одной поездки составило 11,5 минуты.

В этом году жителям и гостям города будут доступны 3,5 тыс. электросамокатов компании.

Ранее сообщалось, что в Казани открыли сезон проката электросамокатов. Уже доступны самокаты Whoosh, с завтрашнего дня — «Юрент».

