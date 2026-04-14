В Казани перед поездкой на самокате нужно будет пройти тест на знание ПДД
В Казани пользователям электросамокатов «Юрент» в этом году перед началом поездки предложат пройти тестирование на знание правил дорожного движения. Об этом сообщила пресс-служба сервиса.
Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ
Тест будет состоять из 10 вопросов о безопасной езде на электросамокатах. Также сервис продолжит выявлять и блокировать несовершеннолетних пользователей с помощью системы МТС ID.
По данным компании, в 2025 году 99,99% поездок в Татарстане завершились без происшествий, а число инцидентов сократилось на 39%. Доля поездок продолжительностью до 20 минут превысила 89%, среднее время одной поездки составило 11,5 минуты.
В этом году жителям и гостям города будут доступны 3,5 тыс. электросамокатов компании.
Ранее сообщалось, что в Казани открыли сезон проката электросамокатов. Уже доступны самокаты Whoosh, с завтрашнего дня — «Юрент».