Объем выданных кредитных карт в Башкирии за год сократился меньше чем на 1%

По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в марте в Башкирии было выдано 36,2 тыс. кредитных карт, что на 0,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В целом по стране в прошлом месяце банки выдали россиянам 1,20 млн кредитных карт — на 8,6% больше, чем в марте 2025 года.

Больше всего кредиток получили жители Москвы (93,3 тыс.), Московской области (78,3 тыс.), Краснодарского края (57,2 тыс.), а также Санкт-Петербурга (52,9 тыс.) и Свердловской области (38,5 тыс.).

Наиболее серьезная динамика увеличения числа выданных кредитных карт в марте была зафиксирована в Воронежской (+18,7%), Ярославской (+17,3%), Ростовской (+16,6%) и Тюменской (+14,9%) областях, а также Пермском крае (+14,1%). Единственным регионом, в котором данный показатель за год сократился, оказался Татарстан (-2,6%).

