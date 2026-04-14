В Самарской области виновник ДТП с двумя погибшими приговорен к принудительным работам

Отрадненский городской суд Самарской области вынес приговор местному автомобилисту, признанному виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух человек (ч. 5 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Установлено, что водитель, управляя автомобилем Changan CS55 Plus, двигался по автодороге Самара-Бугуруслан, выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Chevrolet Klas (Aveo). В результате происшествия на месте аварии погибли автомобилист и пассажир, которые находились во второй иномарке.

Виновник аварии получил три года принудительных работ с ежемесячным удержанием 15% зарплаты в доход государства. Кроме того, он лишен права управлять транспортом на срок два с половиной года.

Георгий Портнов