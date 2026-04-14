Ярославское УФАС возбудило дело из-за рекламы на окнах троллейбусов

Ярославское межрегиональное УФАС России возбудило в отношении муниципального АО «Яргорэлектротранс» и ООО «Транзит Медиа» дело из-за обклеенных рекламой окон троллейбусов. Об этом сообщили в пресс-службе антимонопольного органа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Реклама размещена на непрозрачной пленке и наклеена на боковые и задние окна, что может ограничивать обзор водителю или пассажирам, а также препятствовать разбитию стекол при эвакуации в экстренных ситуациях, подчеркнули в УФАС. Соответствующие требования установлены федеральным законом «О рекламе» и закреплены техрегламентом.

«ГОСТ 32565-2013 не предусматривает нанесение на запасные окна наземных транспортных средств каких-либо дополнительных покрытий, включая пленку. Любое дополнительное покрытие влияет на характеристики стекла»,— указали в управлении.

Дело будет рассмотрено 30 апреля. К этому времени обе компании должны представить письменные пояснения.

Алла Чижова