Депутата Госсовета Удмуртии Катрину Селезневу оставили в СИЗО еще на два месяца

Индустриальный райсуд Ижевска продлил на два месяца срок ареста депутату Госсовета Удмуртии Катрине Селезневой, обвиняемой в получении взятки в особо крупном размере (ст. 290 УК). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Катрина Селезнева, vk Фото: Катрина Селезнева, vk

Напомним, Катрина Селезнева была арестована 16 февраля по обвинению в получении взятки в размере 1,35 млн руб. от предпринимателя за «совершение действий по службе в его интересах». Президиум регионального политсовета партии «Единая Россия» приостановил ее членство в партии.

Катрина Селезнева была избрана в Госсовет Удмуртии в 2022 году, входит в состав фракции «Единая Россия», занимает пост заместителя председателя постоянной комиссии по физкультуре и спорту.