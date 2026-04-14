Глава Башкирии поручил заняться проектом строительства собачьего приюта в Уфе

Тема безопасности оказалась в топе обращений в системе «Инцидент-менеджмент» — за неделю поступило 216 жалоб на бродячих собак, сообщила на оперативном совещании в правительстве Башкирии руководитель управления по социальным коммуникациям в администрации главы республики Елена Прочаковская. Глава региона Радий Хабиров обратил внимание на рост числа обращений, поручил связаться с руководителями общественной организации, планирующей построить в Уфе приют для бездомных животных, скоординировать их с профильными ведомствами и представить проект на «инвестиционном часе» в правительстве республики.

Господин Хабиров отметил, что организации требуется земля, и обещал «посмотреть, что можно сделать», так как ранее давал им обещание.

