В Ярославской области остановился рост цен на продукты

В марте 2026 года в Ярославской области сводный индекс потребительских цен составил по отношению к предыдущему месяцу 100,7%, при этом продовольственные товары в среднем не подорожали (индекс 100%). Об этом сообщает Ярославльстат.

По ряду продуктов питания зафиксирован рост цен, а по другим — снижение. В частности, выросли в цене яйца куриные (+6,2%) и сахар (+3,2%). Подорожали овощи: помидоры (+21,4%), сладкий перец (+17,0%), а также капуста, лук, свекла и морковь (на 6—8%). Огурцы подешевели почти на треть. Из фруктов отмечен рост цен только на виноград (+15,0%) и бананы (+3,5%). По другим группам продовольственных товаров зафиксировано снижение цен. Больше всего подешевели кофе, чай и мороженое.

Индекс цен на непродовольственные товары составил 100,3%, на платные услуги — 101,7%. Рост цен на непродовольственные товары обусловлен в основном подорожанием топлива. В частности, бензин стал дороже в среднем на 1,3%.

Среди услуг специалисты Ярославльстата отметили подорожание услуг юристов на 33,3%, на 17,0% — услуг почты, на 16,1% — проезд в поездах дальнего следования.

