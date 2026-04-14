Строительство нового аэровокзального комплекса в аэропорту Оренбурга завершат во втором квартале

Работы по строительству нового аэровокзального комплекса в аэропорту Оренбурга планируют завершить во втором квартале этого года. Об этом сообщает Минтранс России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

По информации министерства, сейчас на объекте монтируют декоративные элементы фасада и завершают внутреннюю отделку. Новый терминал будет четырехэтажным и сможет пропускать до 1 тыс. пассажиров в час (сейчас 280 пассажиров в час). Аэровокзал оборудуют четырьмя телетрапами, залами повышенного комфорта, зоной для магазинов и кафе, комнатой матери и ребенка. На привокзальной площади будет реконструирована парковка на 500 мест.

Проект по строительству нового терминала реализует совместное предприятие АО УК «Аэропорты Регионов» и ООО «Новапорт Холдинг». В прошлом году через аэропорт Оренбуржья перевезли почти 1,1 тыс. пассажиров. За два месяца этого года — 138 тыс. пассажиров.

Руфия Кутляева