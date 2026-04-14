Цены технично сложились

Цены на бытовую электронику европейских брендов могут вырасти на 20%. Причина — нарушение логистических цепочек из-за войны на Ближнем Востоке. Подорожание коснется техники Siemens, Bosch, AEG и Miele, пишут «Известия». Сложности с поставками признают и собеседники “Ъ FM”. Впрочем, конфликт на Ближнем Востоке — не единственный фактор предстоящего роста цен.

По параллельному импорту через Объединенные Арабские Эмираты поставлялось до 70% всей европейской бытовой электроники. С начала марта сроки и стоимость доставки выросли по меньшей мере вдвое. Динамика цен для конечного потребителя внутри страны будет зависеть от того, насколько затянется конфликт в Персидском заливе, говорит представитель Ассоциации продавцов и производителей техники (РАТЭК) Антон Гуськов:

«Трудности с логистикой, безусловно, существуют. Не секрет, что Эмираты, и Дубай в частности, — это международный хаб, через который проходит огромное количество товаров. Для российского рынка они стали важным транспортным узлом. Конечно же, военные действия отражаются и на нашем рынке.

Как долго проблемы будут продолжаться, зависит от глобальных геополитических игроков и их действий, которые предсказать сегодня невозможно.

Если сложности окажутся краткосрочными, рынок быстро восстановится. Но если они затянутся на длительный период, себестоимость продукции вырастет».

В большей степени проблемы затронули поставки премиальной техники. Например, через Арабские Эмираты шла почти вся продукция Dyson в Россию. По оценкам собеседников “Ъ FM”, рост расценок может составить 10-20%. На ценники повлияет и дефицит комплектующих, отмечает директор по коммуникациям Inventive Retail Group Людмила Семушина:

«Сначала мы действительно столкнулись с краткосрочными задержками из-за необходимости корректировать маршруты и усиливать меры безопасности. Мы как крупный ритейлер, конечно же, имеем альтернативные каналы поставок через другие страны. Поэтому на текущий момент все ключевые товарные потоки работают в достаточно регулярном режиме, и мы не наблюдаем системных сбоев. При этом мы понимаем, что рост транспортных расходов и стоимости страхования грузов оказывает давление на маржинальность бизнеса. Это не может не отразиться на розничных ценах.

Все остается по-старому: курс доллара более значительно влияет на суммы в краткосрочной перспективе. Однако если говорить о долгосрочных прогнозах, главным вызовом для отрасли станет не столько логистика, сколько глобальный дефицит полупроводников и чипов, а также рост себестоимости производства электроники в целом.

Конечно же, мы прогнозируем неизбежное удорожание в ближайшие месяцы».

Собеседники “Ъ FM” также отмечают, что на рынке гаджетов не будет сбоев с поставками, но цены все равно могут вырасти. По данным «Известий», пока ритейлеры распродают имеющиеся запасы. Однако если стабильные отгрузки не возобновятся, к концу весны электроника подорожает в среднем на 10-15%.

Станислав Крючков