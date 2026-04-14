Башкирия поможет пострадавшему от наводнения Дагестану

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве поручил организовать сбор помощи для населения Дагестана, пострадавшего от наводнения.

«Мы видим, какие тяжелые события происходят в Дагестане. Часть наводнения затронула Чечню. Я прошу вас связаться с уполномоченными коллегами. Им нужно доставить все самое необходимое, как правило, в таких случаях вода нужна, вместе с санаториями отправим»,— сказал глава республики. Он подчеркнул, что нужно поддержать регион в «непростое время». «Как мы помогаем Курской и Белгородской областям, так и здесь нужно помочь»,— отметил Радий Хабиров.

Как сообщал «Ъ», 5 апреля в Дербентском районе Дагестана прорвало Геджухское водохранилище. Из-за наводнений в регионе погибли шесть человек, пострадали более 15 тыс. жителей. 13 апреля в минсельхозпроде Дагестана заявили, что из-за паводков погибло более 68 тыс. сельскохозяйственных животных. Вице-премьер Дагестана Рамазан Джафаров сообщил, что на 13 апреля подтоплено 9,8 тыс. домов, повреждены 7,1 тыс. жилых строений.

Майя Иванова