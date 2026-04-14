В Москве изъятые у нарушителей ПДД автомобили передали в зону спецоперации

По инициативе московской прокуратуры 10 конфискованных у нарушителей правил дорожного движения (ПДД) автомобилей переданы «для нужд армии». Подразделения российских войск будут использовать их в зоне спецоперации на Украине, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Как пояснили в прокуратуре, владельцы авто осуждены по ст. 264.1 УК (управление транспортом в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость). Судя по опубликованным в Telegram-канале ведомства фото, среди изъятых машин есть Toyota Camry, BMW X5, Hyundai Аccent и Volkswagen Golf.

Конкретные указания по дальнейшему использованию арестованных авто обсудили на совещании с органами принудительного исполнения и окружным подразделением полиции, уточнили в ведомстве.

В ноябре в Генпрокуратуре сообщали о конфискации более 33 тыс. авто по делам о повторном вождении в пьяном виде. Из них 5,5 тыс. передали в зону СВО, еще 146 — на развитие новых регионов, 19 — в подразделения МЧС.