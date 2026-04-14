В Кирове взыскали 25 тысяч рублей после нападения собаки на подростка

В Кирове суд взыскал 25 тыс. руб. компенсации морального вреда в пользу 15-летней девушки, пострадавшей от нападения бездомной собаки. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Кировской области.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Инцидент произошел 1 января 2025 года у дома на улице Сиреневой. Собака укусила подростка за ногу, после чего ей потребовалась медицинская помощь.

Иск был предъявлен к региональным органам ветеринарии, ответственным за работу с безнадзорными животными.

Анна Кайдалова