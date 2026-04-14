Решение президента США Дональда Трампа начать блокаду Ормузского пролива — главная тема, обсуждаемая сегодня мировыми медиа. Сторонники господина Трампа аплодируют, видя в ней удар не только по Ирану, но и по Китаю, которого они называют главным приобретателем подсанкционной иранской нефти. Сторонние наблюдатели опасаются очередной эскалации в войне в Персидском заливе. В самом же Иране решение Трампа сочли едва ли не комплиментом Исламской Республике.

Tasnim (Тегеран, Иран) Блокада Ормузского пролива: Америка снова создает кризис для своих союзников Новая американская угроза — признак стратегического поражения Вашингтона и косвенное признание его неспособности напрямую противостоять Исламской Республике Иран. (Она.— “Ъ”) показывает, что обычные политические и дипломатические варианты… зашли в тупик. Вашингтон пытается компенсировать прошлые неудачи с помощью инструмента максимального давления и психологической войны… Заявленная политика Тегерана ясна: безопасность и судоходство в Ормузском проливе будут обеспечены либо для всех стран, либо ни для кого. Иными словами, Иран… не позволит другим игрокам бесплатно пользоваться этим жизненно важным проходом, пока он сам находится под жесточайшим давлением… Угроза блокады Ормузского пролива… признак того, что Исламская Республика Иран стала игроком, которого невозможно игнорировать, когда речь идет об энергетике, безопасности и глобальной политики. И что любое решение… без учета роли и позиции Ирана обречено на провал.

The Washington Reporter (Вашингтон, США) Президент Трамп выигрывает игру в четырехмерные шахматы с Ираном Непрофессионалы смеются над шахматной доской 4D, которую президент Дональд Трамп создал для внешней политики. Он всегда на несколько ходов опережает… как наших союзников, так и наших противников... Блокада Ормузского пролива, введенная Трампом, разрушает стратегию Ирана по созданию «флота-призрака», тайно (хотя и не совсем тайно) переправляющего сотни танкеров с нефтью в Китай, Индию и другие страны в нарушение международных санкций… Китай годами пытается ослабить монополию нефтедоллара, существовавшую со времен нефтяного кризиса 1970-х годов, и использует подсанкционную нефть Ирана как средство для направления своего юаня на мировые нефтяные рынки… Теперь, когда источник дешевой нефти для Китая перекрыт (а 30% нефти он получает через Ормузский пролив), ему придется платить доллары за нефть из стран, не находящихся под санкциями, или даже из Соединенных Штатов.

Xinhua (Пекин, Китай) Американская блокада Ормузского пролива — реализуемость и последствия Эксперты отмечают, что… полная блокада может оказаться трудновыполнимой. Тем не менее этот безрассудный шаг может еще больше подорвать мировую экономику и повысить риск возобновления регионального конфликта… Блокада добавляет еще одно препятствие к жизненно важному глобальному судоходному маршруту, уже пострадавшему от конфликта между США, Израилем и Ираном… Даже если долгосрочная блокада недоступна для Вашингтона, этот шаг, несомненно, вызовет дополнительные потрясения на мировом энергетическом рынке, уже и без того взбудораженном продолжающейся напряженностью между США и Ираном, и может еще больше поставить под угрозу хрупкое перемирие между США, Израилем и Ираном, повысив риск возобновления конфликта.

Tagesschau (Гамбург, Германия) Почему американская морская блокада не лишена рисков Президент США Трамп реагирует на провал переговоров с Ираном блокадой Ормузского пролива. Это грозит дальнейшей военной эскалацией — с серьезными последствиями энергетических рынков. Прямой контроль над Ормузским заливом, вероятно, означает, что военнослужащие американского ВМФ будут следить за судами, конвоировать их или перехватывать и при необходимости подниматься на борт. Такое взаимодействие с судами, экспортирующими иранскую нефть, может быстро привести к какому-то инциденту и новой военной эскалации. Трамп с помощью этой блокады, по-видимому, прежде всего хочет отрубить Ирану доходы от экспорта нефти и предотвратить введение Тегераном пошлин на проход судов по проливу. Помимо этого Трамп, видимо, хочет усилить давление, в том числе с учетом провалившихся переговоров, с целью принудить к новым переговорам. Будут ли новые переговоры, пока неясно.

«Аль-Джазира» (Доха, Катар) Угроза Трампа блокировать Ормуз: почему это очередная крупная эскалация Аналитики предупреждают, что блокада со стороны Вашингтона может повредить хрупкому перемирию между США и Ираном… Угроза заблокировать Ормузский пролив — это, по их мнению, «абсолютная эскалация» в войне США и Израиля против Ирана… Законность такой блокады — сложный и каверзный вопрос. Несмотря на то что Иран привычен к санкциям США и продолжал функционировать во время войны, блокада такого рода может нанести еще больший ущерб иранской экономике.

Подготовили Алена Миклашевская, Яна Рождественская, Николай Зубов