Ограничения полетов введены в аэропорту Нижнего Новгорода
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Нижнего Новгорода для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.
Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ
«Чкалов» продолжает обслуживать пассажиров и организует для них поддержку, отмечается в сообщении. Пассажиров просят дополнительно уточнять статус и время вылета рейсов у авиакомпаний и на сайте аэропорта.
Ограничения полетов также вводились накануне.