Прикамье вошло в число регионов-лидеров по числу базовых станций связи

Пермский край вошел в ТОП-5 регионов России по приросту числа базовых станций связи. Как сообщает телеграм-канал «Парламент. Пермский край», такие данные привел министр информационного развития и связи Прикамья Петр Шиловских на заседании комитета заксобрания по развитию инфраструктуры.

По словам главы краевого минсвязи, в настоящее время в Пермском крае работают 2400 базовых станций, которые предоставляют современные сервисы жителям края. «Совместная работа правительства, муниципалитетов и операторов связи позволила войти нам в пятерку регионов-лидеров. Действительно, операторы вкладывают свои инвестиции в развитие региона, чтобы жители пользовались современными услугами связи», — отметил министр.